Il Venus Bar di Portovenere dedica un cocktail alla Borgata

Golfo dei Poeti - Diverse generazioni della borgata di Portovenere si incontrano sulla terrazza del Grand Hotel Portovenere per testare in anteprima il nuovo cocktail denominato “4Con”. Andrea Frongia, Barlady del Venus Bar del Grand Hotel Portovenere, ha creato un long drink da aperitivo che vuole essere un omaggio al Palio del Golfo e alla borgata.

Leggero, estivo, il basilico da una nota di amaro piacevole. Andrea racconta: "Ho lasciato riposare pinoli e basilico al buio nel Gin due giorni e ho unito la Limonata di Portofino Tigullio, un vero e proprio omaggio al territorio, un fuori carta che siamo sicuri apprezzeranno i nostri clienti e anche le persone locali che sceglieranno di gustare questa novità godendo della nostra bellissima posizione”.



Così Cristina Raso, Communication & Marketing, del Grand Hotel: “Siamo felici che la borgata abbia partecipato attivamente a questo momento, un piccolo gesto per seguire con entusiasmo le fasi del Prepalio e poi il Palio del Golfo che rimane la manifestazione più importante e storica del nostro Golfo. Il cocktail è già pronto per essere provato presso la terrazza del Venus Bar anche da coloro che non soggiornano in hotel, racconteremo attraverso il nostro blog e i nostri canali social, come ogni anno, i momenti importanti di questo evento seguito con tanta passione da tutta la comunità.