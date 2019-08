Il 'Trono di spade' silenzia i locali e mette al bando vetro e lattine d'asporto

Golfo dei Poeti - Mercoledì 28 agosto San Terenzo si trasformerà in Westeros, il continente immaginario dove prendono vita le intricate vicende dei protagonisti della saga del “Trono di Spade”. L'occasione sarà l'epico “Gran concerto della barriera”, per la prima volta in Italia, dedicato alle celebri “Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”, che avrà luogo alle 21.30 nello spettacolare contesto scenografico del lungomare di San Terenzo. Un’occasione unica – e a ingresso libero! - per condividere grandi emozioni insieme ai tanti appassionati della serie grazie alla Ensemble Symphony Orchestra, composta da circa cento elementi tra musicisti e coro, che omaggerà la colonna sonora della saga in un crescendo di pathos e coinvolgimento, guidati dalla voce narrante di Daniele Giuliani, doppiatore ufficiale del protagonista assoluto della serie, Jon Snow.



Per l'occasione è stato organizzato un servizio di navette gratuito, con partenza dal Palasport della Spezia a partire dalle ore 17:30 e in maniera continuativa. Nella serata di mercoledì 28 agosto, la viabilità seguirà le seguenti modifiche: dalle 18 fino alle ore 1 circa è istituito il divieto di transito in Via Garibaldi, dalla rotatoria di Bagnara fino al lungomare e dallo stabilimento balneare Colombo verso il centro abitato. Dalle 16 all'1 è istituito il divieto di sosta su tutto il lungomare, Via Matteotti e Via Mantegazza, fino a Villa Shelley.



Saranno inoltre in vigore due ordinanza diramate dal sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, per consentire alla serata di svolgersi nel modo più consono e tranquillo. La prima vieta a pubblici esercizi e attività artigianali di somministrazione l'organizzazione di intrattenimenti musicali dalle 21.30 del 28 agosto fino alla mezzanotte. Il provvedimento riguarda le attività di San Terenzo situate in Piazza Brusacà, Via Meneghetti, Piazza Cavallotti, Via Matteotti, Via Mantegazza, Rotonda Pertini, e include lo stabilimento balneare Colombo. L'altra ordinanza vieta alle attività commerciali o di somministrazione la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine, vietando altresì al pubblico la detenzione e naturalmente l'abbandono in aree pubbliche di siffatti contenitori. Ordinanza in vigore a San Terenzo dalle 20.30 del 28 agosto fino a mezzanotte.