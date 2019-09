Il Tino è un'isola per tutti

Golfo dei Poeti - Isola del Tino, isola che c’è. Isola di luce, di preghiere, di istallazioni militari, del faro, della sperimentazione tecnologica... ma anche isola accessibile. Ieri una trentina di persone non vedenti e ipovedenti del gruppo Unione Italiana ciechi di Massa Carrara sono sbarcati sull'isoletta dell'arcipelago spezzino: chi al timone di piccole barche a vela, chi con il traghetto insieme ad un centinaio di amici, parenti, accompagnatori, militi della Croce Rossa Italiana.

Il giorno prima il gruppo dei ragazzi, con il suo presidente Giorgio Ricci e il loro allenatore Fabio Andrei hanno ricevuto il benvenuto dall’ammiraglio Giorgio Lazio che ha consegnato ad ogni partecipante dei velisti un pin col jack della Marina, come riconoscimento del loro coraggio ed impegno a vivere attivamente il mare e la vela. Sabato mattina ad accoglierli sull’isola c'era il Comandante Alessandro Cirami, la squadra di Marifari della Spezia, i guardiani dell’isola e i volontari. Per i non vedenti si sono attivati percorsi multisensoriali per poter regalare un’esperienza più completa del luogo... per alcuni terminata anche con un tuffo in mare. Tutti sono arrivati ovunque e sono stati felici e grati dell’esperienza.