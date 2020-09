Il Rotaract Sarzana Lerici dona 1.500 euro al Centro Antares

Golfo dei Poeti - Il Rotaract Club Sarzana Lerici dona 1.500 euro al Centro Antares di Lerici e al suo impegno per l'inserimento sociale dei più fragili. La cifra è stata raccolta nel corso dell'evento benefico organizzato dal Rotaract, lo scorso 21 agosto, nella cornice d'eccezione del Castello di Lerici.



"Ringrazio tutti i partecipanti, che ci hanno permesso di realizzare questo significativo gesto e, in particolare, l'amministrazione lericina, nelle persone del Sindaco Leonardo Paoletti e dell’Assessore Luisa Nardone, i quali hanno fornito da subito la loro disponibilità per organizzare il primo evento al Castello di Lerici dopo il periodo di lockdown - commenta il presidente del Rotaract Club Sarzana Lerici, Francesco Marzano -. Vorrei esprimere un ringraziamento speciale al vicesindaco Lisa Saisi, poiché, nella sua veste di assessore alle Politiche sociali, ci ha permesso di conoscere meglio le esigenze di un'associazione molto importante nel nostro territorio, che ogni giorno si prende cura dei soggetti più deboli".