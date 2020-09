Il Covid ferma le celebrazioni per San Venerio

Golfo dei Poeti - E' ufficiale: le celebrazioni di San Venerio quest'anno non si terranno a causa dell'emergenza Covid. Del ricchissimo programma in onore del santo partono del Golfo della Spezia e dei fanalisti d'Italia, elaborato in diversi dalla Marina Militare con il coinvolgimento di tante associazioni ed enti, non rimane più nulla. Il rapido incremento del numero dei positivi al coronavirus nella provincia della Spezia spinge il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani, sotto il quale comune ricade l'isola del Tino, a vietare ogni manifestazione che rischi di creare assembramenti.

Ogni manifestazioni sul territorio comunale nei giorni 11, 12 e 13 settembre sono dunque annullate. "Un grosso ringraziamento è destinato a tutti coloro che comunque hanno contribuito alla preparazione dell’evento con il merito di aver creato sinergie tra tante realtà eterogenee. L’annullo filatelico del francobollo celebrativo avverrà comunque in forma ristretta per i promotori dell’iniziativa e sarà disponibile per gli appassionati presso il Museo Tecnico Navale come da programma", fa sapere il Comando marittimo Nord. Il giorno lunedì 14 settembre le scuole invece apriranno regolarmente.