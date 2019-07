Il Comune di Porto Venere a bordo con Il Porto dei piccoli ONLUS

Golfo dei Poeti - Alla presenza del Sindaco Matteo Cozzani è stato sottoscritto stamani un accordo di collaborazione tra il Comune di Porto Venere e la Onlus Il Porto dei piccoli, rappresentata dalla fondatrice e Direttore Generale Gloria Camurati. L’intesa riconosce il comune impegno a collaborare per offrire assistenza e sostegno ai bambini fragili del territorio e alle loro famiglie.

Il Porto dei piccoli dal 2005 è al fianco di tutti i bimbi che vivono l’esperienza della malattia a casa ed in ospedale, attraverso la presenza costante di operatori qualificati – i play specialist - impegnati ogni giorno a portare divertimento ed evasionecon attività ispirate al mare in diverse regioni italiana. Il gioco infatti, programmato e condotto con competenza, riduce tensioni e paure e contribuisce a ripristinare quella serenità famigliare che l’insorgere della malattia e la terapia hanno alterato.

“Dopo i Comuni di Santa Margherita, Sarzana e Lerici siamo davvero felici di poter accogliere a bordo con noi il Comune di Porto Venere”- queste le parole di Gloria Camurati – “per fare sempre più rete e poter offrire assistenza a chi più ne ha bisogno. Insieme potremo sviluppare progetti che coinvolgano bambini, famiglie e scuole, rispondendo alle richieste del territorio perchè nessuno sia mai solo nelle difficoltà.”

“Siamo felici di poter collaborare in questo progetto dallo scopo assai nobile e importante – dichiara il Sindaco Matteo Cozzani – Da adesso in avanti ci impegneremo per sostenere la causa de Il Porto dei Piccoli con iniziative concrete ed eventi dedicati.”