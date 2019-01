Il Comune di Lerici distribuisce una Pigotta a ogni neonato

I nati nel territorio comunale nel corso del 2018 sono 41: 23 femmine e 18 maschi.

Golfo dei Poeti - Torna il consueto appuntamento con le pigotte, le bambole di pezza solidali. L’amministrazione comunale di Lerici ha aderito, come ogni anno, al progetto educativo di solidarietà proposto da Unicef, che prevede di donare a ogni bambino nato nel corso dell’anno precedente e residente nel Comune la celebre bambola di pezza benefica realizzata da scuole, associazioni e centri anziani.

Ogni bambola donata rappresenta l’acquisto di una vaccinazione completa contro le sei malattie infettive (difterite, tetano, pertosse, morbillo, poliomelite e tubercolosi) di cui potranno beneficiare i bambini nati nei paesi in via di sviluppo, riducendo il pericolo di mortalità nei primi cinque anni di vita.

Saranno distribuite quest'anno 41 pigotte, corrispondenti ai bambini nati nel corso del 2018 e residenti nel territorio: 23 femmine e 18 maschi.

L’appuntamento con i nuovi nati e le loro famiglie è per sabato 19 gennaio, alle ore 10.30, in Sala del Consiglio, dove il Sindaco distribuirà le speciali bambole.

"L'amministrazione conferma la propria vicinanza a Unicef contribuendo, per ogni bambino nato nel territorio, a salvare un'altra vita attraverso l'acquisto di fondamentali kit composti da vaccini, dosi di vitamina A, kit ostetrico per un parto sicuro e antibiotici – commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti -. La pigotta non è solo una bambola di pezza, ma il simbolo dell'ininterrotto lavoro svolto da Unicef e di quello che ognuno di noi può fare, quotidianamente, per difendere i diritti dei bambini di tutto il mondo".



Nel corso dell’incontro l'infermiera professionale volontaria della Croce Rossa italiana, Caterina Budrioni, illustrerà ai presenti la manovra per disostruire le vie respiratorie dei bambini bloccate da oggetti o cibo.