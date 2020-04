Il Comune apre un conto per le donazioni, la Marittima si stringe ai naviganti

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici ha aperto un conto corrente bancario per raccogliere donazioni a sostegno delle famiglie in difficoltà. Chi lo desidera può contribuire, utilizzando le seguenti coordinate:

Banca Crédit Agricole, Intestato a: Comune di Lerici - Emergenza COVID-19. IBAN: IT25W0623049772000043615061. Anche la Società marittima di mutuo Soccorso di Lerici non si è sottratta all'ondata di solidarietà rivolta ai più fragili in questa difficile fase di emergenza sanitaria. "Tramite un amico, Luigi Faliva, sempre pronto a dare una mano, abbiamo avuto avuto disponibilità di un centinaio di mascherine, inviateci gratuitamente. Mascherine che abbiamo provveduto a consegnare in parte alla Pubblica assistenza, in prima linea in questa emergenza e a conoscenza dei bisogni delle necessità, in parte ad altri enti che ne avevano bisogno. Potrebbe esserci la possibilità di averne altre e, nel caso, sarà nostra cura metterle a disposizione", spiega il presidente Bernardo Ratti. Il consiglio della Marittima ha inoltre avviato una raccolta fondi a favore della Stella Maris - Apostolato del Mare, realtà locale che si occupa del sostegno dei marittimi e dei lavoratori del mare.

“I marittimi troppo spesso sono invisibili alla società. Lontani dalla famiglia, lunghi periodi di navigazione, con la sensazione, purtroppo vera, di essere poco o niente considerati. Quando arrivano in un porto a volte non possono uscire dall'area portuale, e in questo momento di emergenza sanitaria sono di fatto segregati a bordo, italiani e stranieri, anche in porti esteri", afferma Alessandro Mamino, vice presidente della Società. I versamenti, assieme a un contributo della Marittima, saranno gestiti dalla segretaria Paola Pescatori. Possono essere effettuati sul conto corrente della Società Marittima (Iban IT 35 U 03111 49770 000000000036 - Causale "Offerta Stella Maris" ). E sempre a tema solidarietà lericina, va registrata la raccolta alimentare e di mascherine realizzata a Solaro e Pugliola: in queste ore la Caritas diocesana andrà a recuperare il generoso dono rivolto destinato ai più deboli.