Il Comsubin insegna ai piloti precipitati a sopravvivere in natura

Golfo dei Poeti - Dal 3 al 15 febbraio 2020 presso il Gruppo Scuole del Comando Subacquei ed Incursori si è svolto il corso Survival Evasion Resistance Escape (SERE Charlie) a cui hanno preso parte 12 militari (Piloti di elicottero/AV8B, operatori di volo e specialisti di bordo) appartenenti ai Reparti Volo della Marina Militare, di cui due di sesso femminile.

L’attività è stata curata dagli istruttori della Scuola Incursori, che sono stati coadiuvati per la fase teorico-pratica dal personale del Reparto Eliassalto (REA) del Comando delle Forze Aeree (COMFORAER) e da quello della Brigata Marina San Marco qualificato “interrogatore”.

Il corso SERE Charlie realizzato a Comsubin sulla base di una dettagliata pubblicazione della Marina, rappresenta una delle più avanzate e complete offerte formative della Difesa in questo peculiare settore, permettendo di addestrare i partecipanti alle eventuali condizioni di isolamento che potrebbero vivere in virtù dei loro impieghi specifici nei diversi teatri operativi dove le Forze Armate italiane sono chiamate ad operare. In particolare, sono state fornite ai frequentatori le nozioni necessarie a fronteggiare le diverse possibili situazioni operative, fornendo loro le informazioni indispensabili alla loro sopravvivenza in ambiente ostile in caso di isolamento.



L’attività ha previsto un intenso addestramento pratico della durata di 72 ore volto ad applicare le tecniche acquisite sia per il movimento sul terreno, sia per affrontare la cattura, la detenzione, la resistenza agli interrogatori, l’evasione e la fuga per il successivo recupero. Questo momento formativo è caratterizzato da un’elevata condizione di stress psicofisico per i frequentatori che sono costantemente monitorati da un nutrito team di supervisori e da uno staff medico che include uno psicologo qualificato SERE Charlie e IPC (Interrogatorio Personale Catturato).

Inoltre, ogni area deputata all’addestramento è monitorata elettronicamente attraverso una dedicata rete di computer, che è connessa a telecamere e microfoni al fine di poter verificare e dirigere al meglio tutte le diverse fasi degli interrogatori. Il corso SERE Charlie rappresenta un prezioso e raro momento didattico-addestrativo, svolto in favore degli operatori delle Forze Speciali e del personale dei Reparti di Volo, che caratterizza l’elevata capacità formativa del Gruppo Scuole del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare.