Il Cai della Spezia accompagna quattro classi di Casale Monferrato in Palmaria

Golfo dei Poeti - La sezione Cai della Spezia ha accompagnato 4 classi dell’Istituto Scientifico Sportivo “A. Sobrero” di Casale Monferrato in un’escursione sportivo /culturale nel territorio del Parco Regionale di Portovenere Palmaria e Tino nell’ambito del Protocollo d’intesa n. 0001929- 18/10/2017 (in questi giorni rinnovato) tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Club Alpino Italiano inteso a "Rafforzare il rapporto tra scuola e conoscenza del territorio" . L’escursione ha compiuto il periplo dell’isola Palmaria transitando sul sentiero REL 510 senza scendere nella cala del Pozzale (le piogge torrenziali del giorno precedente hanno reso il tratto estremamente scivoloso) quindi collegamento REL 510C per rientrare , successivamente , sul REL 510 fino alla vetta. Gli accompagnatori titolati della Sezione hanno previsto una prima sosta presso la Batteria Corazzata Umberto I ed una seconda , salendo verso la vetta , per dare informazioni sulla zona archeologica di San Venerio ed il faro dell’isola del Tino. Una veloce divagazione verso la zona Carlo Alberto ha permesso di godere del panorama sul promontorio della chiesa di San Pietro e sul borgo antico di Porto Venere. L’esperienza è stata valutata molto positivamente da tutti i componenti dell’Istituto che hanno calorosamente ringraziato la Sezione Cai della Spezia per la nuova positiva collaborazione.