I servizi estivi cambiano elemento: Verde Drago diventa Balena Blu

Golfo dei Poeti - Ai blocchi di partenza i servizi estivi del Comune di Lerici rivolti ai giovani cittadini del territorio. Le attività legate alla stagione più calda dell'anno quest'anno si rinnovano e cambiano veste: Verde Mare e Verde Drago si trasformano infatti in Balena Blu e Pesciolino Blu e si orientano sempre di più verso la conoscenza e il rispetto per il mare, tematica da sempre a cuore all'Amministrazione.

"Siamo molto orgogliosi della qualità dei servizi estivi offerti che, quest'anno, si avvalgono di importanti arricchimenti culturali ed esperienziali – commenta l'assessore all'Istruzione, Laura Toracca -. Tra gli obiettivi prioritari per questa Amministrazione c'è infatti la volontà di essere presenti e fornire sostegno concreto alle famiglie del territorio proponendo, anche nei mesi estivi, attività rivolte ai piccoli di casa, capaci di coniugare qualità e divertimento".



Prenderà il via il 17 giugno il servizio “Balena Blu”, che coinvolgerà i bimbi frequentanti il ciclo della scuola primaria, ovvero dai 6 agli 11 anni circa. Tra la spiaggia della Venere Azzurra e i locali dell'Aquilone Blu, l'attività proseguirà per sei settimane, fino al 26 luglio, e proporrà ai giovani partecipanti progetti legati al mare, agli sport a esso legati e alle attività marine. Realizzato in collaborazione con la cooperativa Elleuno, Lega Navale e Artemisia, il servizio Balena Blu porterà i piccoli alla scoperta della vela, della canoa e dello snorkeling. Ma non solo. Non mancheranno le attività laboratoriali e artistiche: eccezionalmente quest'anno, i giovani partecipanti saranno infatti coinvolti nei laboratori artistici offerti da Walter Tacchini, l'artista attualmente al Castello di Lerici con la personale “Kronos”. Durante il laboratorio i partecipanti avranno l'occasione di scoprire come si realizza una maschera, manipolando materiali e colori durante l'intero processo di creazione.



Prenderà il via invece dall'1 luglio il servizio “Pesciolino Blu”, in collaborazione con la cooperativa Elleuno e Artemisia, che coinvolgerà bambini che frequentano le classi dalla scuola dell'Infanzia fino alla Sezione Primavera di San Terenzo. Con base a La Serra, nella sede della scuola Paolo Bertolani, il servizio porterà i giovani partecipanti alla scoperta del mare attraverso attivià ludiche organizzate sulla spiaggia dello stabilimento balneare Lido, messo a dsiposizone da Marco Buticchi. "Voglio ringraziare sentitamente l'artista Walter Tacchini e Marco Buticchi per la grande disponibilità offerta – aggiunge l'assessore Toracca -. Avere l'occasione di proporre ai ragazzi due eserienze simili, di grande arricchimento personale e culturale, è motivo per noi di profondo orgoglio".



Nel corso di entrambi i servizi, ampio spazio sarà riservato all'approfondimento della lingua inglese: la cooperativa Artemisia curerà infatti un laboratorio settimanale di lettura di favole e attività ludiche in lingua inglese, al fine di far apprendere la lingua attraverso momenti di piacevole svago. Nel mese di luglio avrà inoltre luogo il servizio estivo del nido Aquabalena, riservato agli iscritti già frequentanti. L'attività si svolgerà nella sede dell'asilo, dove saranno allestiti piscine e giochi d'acqua sulla terrazza di pertinenza che consentiranno ai bimbi di divertirsi senza stancarsi troppo, data la tenera età. Proseguiranno inoltre, in versione estiva, i laboratori di “Nati per leggere” e quelli dedicati alla lingua inglese.