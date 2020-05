I sentieri del Parco si rifanno il look, lavori su ventitré chilometri

Golfo dei Poeti - Nell'attesa che dalla Regione arrivi il via libera all'utilizzo del ribasso dei lavori per aumentare la sicurezza a fronte dell'emergenza Covid, proseguono i lavori di miglioramento di undici sentieri del Caprione, circa 23 chilometri in totale, inseriti all'interno del Parco di Montemarcello Magra Vara.

Il progetto, finalizzato alla fruizione turistico-ricreativa e alla valorizzazione delle aree naturali a carattere forestale delle aree, è costituito da un insieme organico di interventi sulla Rete Escursionistica Ligure che insiste su Montemarcello, Lerici e Arcola. L'intervento si articola in attività finalizzate all’adeguamento e ripristino funzionale della rete sentieristica (ricadono in questa categoria sfalci, sistemazione del fondo e di piccoli dissesti, attività di messa in sicurezza di versanti, recupero/realizzazione di sistemazioni tradizionali, inserimento di staccionate, ecc.) ed attività finalizzate alla valorizzazione del pregio ambientale delle aree boscate di tali ambienti con particolare riferimento agli aspetti botanici, naturalistici, paesistico-ambientali e storico-testimoniali che li caratterizzano (ricadono in questa seconda categoria la sostituzione/realizzazione di cartellonistica, segnaletica). I lavori, che costeranno complessivamente 250mila euro, si concluderanno nella seconda metà di agosto.