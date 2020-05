I panini d'autore di Biscotto ospiti della domenica web della Marittima

Golfo dei Poeti - Proseguono gli appuntamenti con "Marittima in rete ", iniziativa della Società Marittima di Mutuo Soccorso di Lerici che. Domenica prossima, 31 Maggio, alle 21, sul Canale YouTube della Società oppure sulla sua pagina Facebook, si terrà un incontro con i "Panini d'Autore" di Biscotto, Achille Franco Lanata. Ex marittimo, anche per questo socio della Mutuo Soccorso lericina, da anni è un punto di riferimento della gastronomia locale e non solo. I suoi panini sono famosi dappertutto.

Naturalmente, dopo la prima visione di Domenica prossima, il video rimarrà naturalmente disponibile, come i precedenti, sul canale You Tube https://www.youtube.com/watch?v=QwcFLj3PVqM .