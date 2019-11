I palazzi di Porto Venere, Le Grazie e Fezzano risplendono per Natale

Golfo dei Poeti - L’Amministrazione Comunale ha approvato questa settimana il contributo di euro 21.000 per l’allestimento delle luminarie natalizie in tutte e tre le frazioni del Comune.

"Le palazzate di Porto Venere, Le Grazie e Fezzano per la prima volta verranno illuminate grazie a questo contributo che verrà gestito dalla Pro loco di Porto Venere, con l’obiettivo di armonizzare e creare economie di scala in tutte le Frazioni del territorio comunale - si legge in una nota -. Sarà quindi un Natale molto speciale per l’intero Comune, tutti i palazzi delle vie principali saranno illuminati a festa e l’atmosfera natalizia accompagnerà per l’intero periodo delle feste i residenti e i visitatori".

“Il contributo stanziato dalla Giunta è anche il frutto delle maggiori entrate date dalla tassa di soggiorno - dichiara il sindaco Matteo Cozzani che aggiunge - stiamo poi organizzando tutta una serie di eventi collaterali insieme alle associazioni del territorio per rendere i nostri borghi attrattivi anche durante le feste natalizie e per festeggiare al meglio il santo Natale”