I no al masterplan scelgono l'arte per sensibilizzare l'opinione pubblica

Golfo dei Poeti - Parlare di Palio significa parlare di mare, e gli appassionati della Palmaria (scesi in campo in questi mesi per tutelare l’isola dalle trasformazioni previste nel Masterplan di Regione e Comune) hanno pensato bene di portare in “piazza” il tema proprio nei giorni fatidici della manifestazione.

Lo faranno grazie al nutrito gruppo di artisti - di cui fa parte anche lo scultore Giuliano Tomaino - che ne hanno condiviso gli obiettivi, perché pensano che attraverso il linguaggio dell’arte sia più facile risvegliare l’amore per natura e territorio e sollecitare le motivazioni per difenderli.

Sabato 3 Agosto dalle 17 in poi, al Palco della Musica dei giardini monumentali della Spezia, verranno quindi allestititi spazi di fotografia, disegno, poesia, ma anche laboratori artistici per bambini e adulti. "Sarà un parlare al cuore quindi, ma anche alla testa: ci saranno momenti di informazione, sia sul Masterplan, sia sul progetto alternativo proposto dal Laboratorio Palmaria (“Un giardino di terra e di mare”), oltre a gazebi informativi di Lipu, Italia Nostra, Legambiente Lerici e Associazione L’Aquilone".



Questo il programma:

ore 17:00 presentazione dell’iniziativa a cura di Maria Grazie Giaume e inaugurazione della mostra fotografica di Fabrizio Manciulli;

ore 17:30 lettura di poesie dal volume “Isole vicine” di Daniela Feltrinelli, presente l’Autrice;

ore 18:30 laboratorio creativo col colore, con Maria Grazia Giaume;

in contemporanea e a seguire: “Informazione in libertà!” a cura dei gruppi Comunicazione, Organizzazione e Progettazione.