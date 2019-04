I nettari di Cà du Ferrà al Grand hotel con il numero uno dei sommelier di Vermentino

Golfo dei Poeti - Enologi di fama nazionale, il miglior Sommelier del Vermentino e il Presidente Enoteca Regionale della Liguria si danno appuntamento al Grand Hotel Portovenere il prossimo 15 Aprile per l'evento di Presentazione della Nuova Annata Vini Cà du Ferrà Wine & Tasting.

L’evento serale all’interno della Sala Meeting del Grand Hotel Portovenere tratterà la degustazione e la presentazione dell’annata della nota cantina di Bonassola. A introdurre il tema, lunedì 15 aprile alle ore 18.30 al Grand Hotel Portovenere, sarà Davide Zoppi, il giovane bonassolese alla guida dell’azienda di famiglia. Un viaggio fra le Cinque Terre e le Baie del Levante che avrà modo di parlare di antichi vitigni, recupero di terreni incolti, agricoltura

biologica e riconoscimenti prestigiosi.



Interverranno:

Davide Zoppi - Cà du Ferrà Wine & Tasting

Barbara Tamburini - Enologa

Vittorio Fiore - Enologo

Marco Rezzano - Presidente Enoteca Regionale della Liguria

Mirko Cavalli - Miglior Sommelier del Vermentino

L’incontro con gli addetti ai lavori e gli appassionati sarà un’occasione preziosa anche per il

pubblico di degustare l’intera “scuderia” della Cantina Cà du Ferrà. La brigata del Ristorante Palmaria del Grand Hotel Portovenere proporrà in serata un incontro conviviale. Le ricette scelte, abbinate ai vini della Cantina Cà du Ferrà, coniugano le tradizioni locali ad una visione di cucina moderna e innovativa, frutto dell’esperienza del Grand Hotel Portovenere maturata con un pubblico di livello internazionale.



Il menu servito, in veranda a partire dalle ore 20:00:

Appetizers

"Bonazolae" Colline di Levanto Bianco DOP

Riso Ecorì Vialone Nano al profumo di Zafferano, riduzione di Fiori di Zucca e Tartare di Gambero

"Luccicante" Colline di Levanto Vermentino DOP

Drama di Rombo, Verdure glassate al profumo di Salmoriglio

"'Ngilù" Colline di Levanto Rosso DOP

Spuma al Mascarpone, Cuore al Caffè e Salsa Amaretto

"L'Intraprendente" Liguria di Levante Passito Bianco IGP

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Tel +39 0187 790570 info@palmariarestaurant.com