I liceali tirano a lucido Barbazzano

Golfo dei Poeti - Completati i lavori di pulizia nel sito di Barbazzano, sopra Tellaro, da parte degli alunni dell’Istituto Scolastico Parentucelli - Arzela’ di Sarzana (foto). L’attività fa parte del Progetto PON FSE- Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico che è stato finanziato grazie alla aggiudicazione del bando da parte dell’Istituto.

Il progetto, “Un luogo per amico: il borgo di Barbazzano”, ha la finalità di valorizzare le antiche rovine dell’insediamento attraverso la pulizia delle rovine per rendere maggiormente fruibile l’area e il posizionamento di adeguata cartellonistica esplicativa.

"Un grazie ai ragazzi e agli insegnanti Monica Nicoli, Maristella Storti e Stefano Simonelli per averci proposto il progetto. Grazie all’ufficio tecnico del Comune di Lerici si è riusciti a esplicare rapidamente quanto necessario, anche da punto di vista autorizzativi, per poter procedere. Grazie anche al presidente del Parco, Pietro Tedeschi, e alle guardie Gioia Pagano e Gino Cabano per la fattiva collaborazione", scrivono dall'amministrazione comunale lericina.