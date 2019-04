I graffitari 'colpiscono' all'Orto dei frati

Il Comitato di frazione di Lerici non ci sta: "La mamma dei cretini...".

Golfo dei Poeti - Sorpresa mattutina all'Orto dei Frati, incantevole 'salita' lericina ombrosa di verde all'incrocio tra Via Gerini e Via Roma. Sul'unico lato delimitato dai palazzi – dove c'è la libreria Giunti - è infatti spuntato un vasto murale subito rilevato e 'denunciato' dal Comitato di frazione lericino. “La mamma dei cretini è sempre incinta”, si legge sulla pagina Facebook dell'organismo, presieduto da Bernardo Ratti. Lo scatto ha innescato una veemente levata si scudi social per quello che dai più è ritenuto un affronto insensato a uno scorcio tanto caratteristico.



Da “pensano di essere artisti, è questo il dramma” ad “artisti falliti”, i 'complimenti' per i graffitari di turno si sprecano. E in tanti si chiedono se non ci siano telecamere di sorveglianza nei paraggi. E se qualcuno – visto che per fare una cosa di tali dimensioni non bastano certo cinque minuti – si sia accorto di qualcosa e abbia qualche elemento utile per risalire agli autori dell'opera spray. Più composito il parere dell'ex assessore Marco Pagano: “I graffitari mi sono simpatici. Sono,in maggior parte, dei veri artisti. Peccato che il più delle volte scelgano posti sbagliati dove dare sfogo alla loro passione. Come in questo caso. Tempo fa, dopo un analogo episodio, proposi di individuare sul territorio luoghi e muri dove poter autorizzare l'esecuzione di tali opere. Sarebbe nuovamente il caso di pensarci”.