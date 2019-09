I No Masterplan costruiscono un ponte di protesta con il Tino

Golfo dei Poeti - Prosegue la campagna di sensibilizzazione in tutela dell'isola Palmaria da parte del gruppo "Palmaria SI Masterplan NO". Domenica 15 settembre gli instancabili attivisti saranno al Pozzale per stendere il loro nuovo immenso striscione, in favore di coloro che raggiungono con le imbarcazioni l'isola del Tino, aperta eccezionalmente alle visite.

L'iniziativa prende il nome di "Un faro acceso sulla Palmaria" e chi avrà la fortuna di assistere all'evento dal mare potrà rendersi conto del motivo. "Nessun fuoco acceso, ovviamente - dicono gli organizzatori - ma l'effetto sarà comunque assicurato. Vogliamo mantenere viva l'attenzione su questo scellerato progetto che stravolgerebbe la realtà dell'isola, quella natura selvaggia amata dalle migliaia di persone che la frequentano, molte delle quali hanno firmato la nostra petizione su Change.org".

L'invito rivolto ai "naviganti" è quello di fotografare striscione e presidio e quindi pubblicare le foto sul gruppo Facebook "Palmaria SI Masterplan NO!", Le più belle immagini verranno pubblicate sulla pagina ufficiale. Appuntamento quindi a domenica, nell'orario che va dalle 11 alle 16.