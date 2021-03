Grandi pulizie al Muggiano, e un appello: "Non siamo cittadini di serie B"

Golfo dei Poeti - Ieri, domenica 28 febbraio, alcuni residenti del Muggiano si sono armati di guanti, scope e palette e hanno organizzato una giornata di pulizia del paese. "La comunità - spiega il gruppetto di volenterosi - ha voluto immortalare alcuni momenti di questa giornata per evidenziare ciò che il paese sta subendo: rifiuti di ogni genere in ogni angolo. Questi rifiuti non sono solo di chi ci abita e che per primo dovrebbe avere a cuore il benessere del paese, ma soprattutto di quella parte di lavoratori di Fincantieri che hanno scambiato il paese per un parcheggio pubblico e per una mensa a cielo aperto? Muggiano auspica un intervento assiduo e mirato da parte delle due amministrazioni comunali della Spezia e di Lerici. Gli assessori Casati, per il capoluogo, e Gianstefani, per Lerici, hanno già dimostrato interesse e collaborazione, come per questa giornata di pulizia straordinaria, ma non è sufficiente, purtroppo. Ci vogliono più controlli: per chi abbandona i rifiuti e per chi li espone senza rispettare il calendario di raccolta. Occorrono inoltre più addetti alla pulizia e più bidoni per la raccolta dei rifiuti".



"La comunità - spiegano infine - è ancora in attesa di un riscontro da parte delle due amministrazioni comunali e di Fincantieri, azienda che, peraltro, si vanta di avere un occhio di riguardo per l'ambiente e per i lavoratori. Questa sensibilità non è stata dimostrata nei confronti di Muggiano, basti vedere quanti operai ammassati, in barba alle norme vigenti anti-contagio, affollano il paese durante la pausa pranzo e come all'ora di entrata e di uscita le fermate degli autobus vengano prese d'assalto. Nonostante le innumerevoli richieste di confronto per cercare di risolvere i problemi, primo fra tutti quello piuttosto spinoso dei parcheggi nel paese, Fincantieri non si è mai dimostrata pronta a collaborare. Muggiano esige, da chi di dovere e in tempi rapidi, risposte e soluzioni concrete perché i suoi abitanti non sono cittadini di serie B".