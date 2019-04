Grandi esperti al Grand Hotel per la presentazione dell’Annata Ca du Ferra

Tra biologico, ripristino del territorio e storia locale.

Golfo dei Poeti - Il racconto dell’azienda di Bonassola, dei suoi vitigni, alla scoperta di un percorso del giovane titolare Davide Zoppi, che come under 35 viene premiato al Vinitaly e oggi al Grand Hotel presenta l’annata in una degustazione frontale e didattica davanti a ristoratori, sommelier e appassionati. Due bianchi, un rosso e un passito, solo l’inizio di un percorso ben chiaro per il rinnovamento della terra, dei vigneti, della Liguria. Gli enologi, raccontano la vendemmia e i risultati raggiunti in questa annata; la fase di vinificazione che è la più importante in cui non si può sbagliare.



Marco Rezzano, presidente Enoteca Regionale della Liguria, racconta in particolare le tipicità del territorio andando a fondo su i diversi vini. Mirko Cavalli, miglior Sommelier del Vermentino, racconta il “Luccicante”, nei suoi aspetti gustativi e organolettici. Luccichio di mare, la vista dal mare a mezzogiorno. Con loro gli enologi Barbara Tamburini e

Vittorio Fiore.



N’gilu, il rosso dedicato al nonno del giovane Zoppi, un vino che appaga con linearità, non potente e non concentrato e rispecchia e le radici del territorio. La piacevolezza delle bere. Il passito bianco IGP, l’intraprendente, un vino con profumi affascinanti.



Nel raccontare l'annata Ca du Ferra, Zoppi, spiega il senso dell'intervento: “Ridiamo vita a vitigni inculti, la forza del biologico ci accompagna in tante attività, il ripristino del Rozzese, un vigneto antichissimo a cui l’azienda sta lavorando da quattro anni, con professori e la Regione Liguria". Cristina Raso, Marketing & Communication del Grand Hotel Portovenere: "Siamo felici di aver accolto e promosso questa bellissima iniziativa, un progetto pilota, che speriamo vada a sollecitare la divulgazione delle specificità e delle aziende locali che vogliono raccontare i loro successi. Utilizzando la sala meeting dell’hotel e il ristorante Palmaria, con un menù in abbinamento pensato ad hoc per la serata, per un evento che coglie diversi aspetti in un unica serata".