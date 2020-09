Graffiti in Palmaria, la rabbia degli attivisti

Golfo dei Poeti - No al Masterplan per la Palmaria, d'accordo. Ma no anche ai graffiti vergati sul corpo dell'isola a colpi di bomboletta. Questo il pensiero quasi unanimemente emerso ieri all'interno del gruppo 'Palmaria sì, Masterplan no', nato per sostenere la mobilitazione contro una riqualificazione del sito insulare spezzino ritenuta dagli attivisti inopportuna e inadatta all'identità del luogo. Tutto ha preso le mosse da una foto condivisa da uno dei membri, ritraente una serie di imponenti graffiti tracciati al Pozzale questo fine settimana. Delle firme, di fatto, dei 'tag', ben visibili e sgargianti. "Purtroppo ce l'hanno fatta! Stanotte ho sentito un gommone che si avvicinava! Purtroppo non ho dato peso alla situazione! Adoro chi si esprime con l'arte ! Ma questi sono veramente fuori luogo! Spero di riuscire a cancellare con il cemento!", ha osservato la persona che ha diffuso lo scatto.



In tanti si sono detti del medesimo parere. Con varie sfumature: da chi fa semplicemente notare che, pur rispettando al forma di espressione, non è il luogo adatto, a chi taglia corto: "criminali". Non mancano i "questa non è arte" né chi si rammarica per il fatto che divulgando al foto si sia fatta pubblicità agli autori del blitz. Una schiera minoritaria assolve i graffitari, o comunque non vede nessun dramma nell'accaduto