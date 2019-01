Gli infopoint cambiano casa e aprono anche a gennaio

Indetta dalla Sviluppo turistico Lerici la gara per l'affidamento biennale del servizio.

Golfo dei Poeti - Via libera al bando per l'affidamento dei punti di informazione e accoglienza turistica del territorio di Lerici. A indirlo, la partecipata comunale Stl – Sviluppo turistico Lerici. Si tratta di un affidamento di durata biennale (fino a gennaio 2021, quindi) con base d'asta pari a 81.800 euro. Le realtà interessate potranno farsi avanti, presentando la domanda all'Ufficio protocollo del Comne di Lerici, entro mezzogiorno del prossimo 5 febbraio. Tra i requisiti richiesti, aver svolto nell’ultimo triennio (2016-2018) un servizio analogo a quello oggetto del bando, espletato per un periodo di almeno 12 mesi presso una pubblica amministrazione o una società in house. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa: quindi faranno gioco sia la qualità della proposta, sia il ribasso.



Per quest'anno, in linea con il passato, i punti di informazione e accoglienza turistica apriranno a marzo a dicembre. Ma, come si legge dal capitolato, dal 2020 sarà prevista l'apertura anche per la prima settimana di gennaio. “Una novità dettata dal fatto che è necessario provare a destagionalizzare, ad allungare ulteriormente la stagione turistica – spiega Luisa Nardone, assessore a Commercio e Turismo del Comune di Lerici -. Questo è possibile anche grazie alle entrate della tassa di soggiorno, che nel 2018 sono state superiori alla previsione iniziale di 250mila euro. E contiamo che la somma aumenterà nel 2019, anche in virtù della progressiva emersione degli 'Appartamenti ammobiliati a uso turistico'. Si tratta di proventi che naturalmente andiamo a investire per migliorare e riqualificare tutto quanto è legato al turismo”.



E i cambiamenti non finiscono qui. Come già accennato nei mesi scorsi, infatti, i punti informazione traslocheranno. Forse già entro l'inizio dell'estate, oppure nei mesi immediatamente successivi. In merito è in corso di redazione uno studio. Il point santerenzino, ora in Via Gozzano, a un passo dalla galleria degli Scoglietti, sarà spostato in Piazza Brusacà, dalla Marina, attualmente cantierata per la riqualificazione. Il punto accoglienza della Venere Azzurra – location in cui è stato spostato non più tardi di due anni fa, quando ha lasciato Primacina – troverà invece spazio nella zona antistante Piazza Battisti o in Piazza Garibaldi. E anche l'ufficio di Tellaro farà un po' di strada, lasciando Piazza Rainusso e sistemandosi all'inizio della Ztl, in modo da intercettare anche chi lambisce il paese. Un cambiamento che consentirà anche di allestire un point più capiente rispetto all'attuale, un po' sacrificato.