Gli anti-masterplan s'incontrano alla Pieve: "Quel triangolino rappresenta così tanto per tutti noi"

Golfo dei Poeti - Si sono riuniti nella piacevole cornice del Parco della Pieve per un evento nel corso del quale hanno messo nero su bianco le prossime azioni in difesa della Palmaria e volte a contrastare l'attuazione del Masterplan di Regione Liguria e Comune di Porto Venere. Sono i membri del gruppo Facebook "Palmaria SI Masterplan NO" e del "Laboratorio Palmaria": ieri erano una sessantina, ognuno a portare il proprio contributo per rendere più incisiva la prossima clamorosa azione da tenersi proprio sull'isola che chiude il Golfo a occidente. "Finalmente si è potuto incontrarsi fisicamente! - dicono gli organizzatori - Confrontare le idee per impegnarsi a fare qualcosa di concreto in difesa di quel pezzetto di territorio, quel triangolino che rappresenta così tanto per tutti noi; soprattutto come simbolo di quel che è la nostra terra, e di quel che potrebbe diventare a seconda se la battaglia la vinciamo o perdiamo". Per entrare in contatto con il gruppo, oltre al riferimento Facebook si può inviare una e-mail al seguente indirizzo: laboratoriopalmaria.consigli@gmail.com.