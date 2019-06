Giù dalla nave e dritti in Comune: sbarca a Lerici il matrimonio crocierista

Golfo dei Poeti - Che gli stranieri amino sposarsi nell'incanto di Lerici non è una novità, che decidano di farlo un attimo dopo essere scesi da una nave da crociera, beh, questo sì. Una novità che naturalmente entusiasma Palazzo civico e la sua volontà di far guadagnare sempre più al territorio i riflettori internazionali. Già martedì prossimo il sindaco Leonardo Paoletti celebrerà in sala consiliare il primo 'matrimonio crocierista', un po' come ad esempio accade a Venezia: protagonista una coppia tedesca che in mattinata sbarcherà alla Spezia, poi raggiungerà l'anagrafe di Lerici per tutte le pratiche burocratiche necessarie a registrare uno sposalizio tra non residenti, indi salirà le scale del palazzo comunale per pronunciare il fatidico sì di fronte a testimoni e primo cittadino.



Un'occasione che, curata dalla medesima società di wedding planning, si ripeterà l'8 luglio, con protagonista ancora un volta una coppia tedesca. Sbarco da una nave da crociera alla Spezia assieme agli ospiti, volata in Piazza Bacigalupi dai Servizi demografici e poi, fatte le pubblicazioni, dritti in sala consiliare per essere uniti vita natural durante. In questo secondo caso sarà presente anche un interprete per consentire ai due promessi sposi di cogliere ogni passaggio della cerimonia. Ce ne saranno altri? Pare proprio di sì. E matrimonio crocierista sia.