Gita alle cave con 150 euro, Lerici fa le tariffe dei taxi

Golfo dei Poeti - Lerici continua a tessere quel connubio tra sentieri e taxi intrapreso dalla giunta comunale nei giorni scors. L'amministrazione infatti, con l'approvazione di un nuovo documento, ha dato seguito all'atto iniziale andando a definire le tariffe del servizio taxi, sia per le normali corse, sia per quei 'pacchetti' studiati in modo da portare – in molti casi, volendo, anche andata e ritorno – gli escursionisti alla scoperta del territorio comunale e non solo.



Questi i percorsi con relative tariffe, così come stabiliti da Palazzo civico.

1) TELLARO – LA SERRA – LERICI

collegamento taxi: 15€ andata e 15€ eventuale ritorno



2) TELLARO – FIASCHERINO – LERICI

collegamento taxi : 15€ andata e 15€ eventuale ritorno



3) ZANEGO - TELLARO

collegamento taxi: 20€ andata e 15€ eventuale ritorno



4) e 5) ROCCHETTA – LA SERRA

collegamento taxi: 20€ andata e 15€ eventuale ritorno



6 ) FALCONARA – SAN TERENZO

collegamento taxi: 15€ andata



7) CANARBINO – PUGLIOLA – MARE

collegamento taxi: 25€ andata



8) CANARBINO – TRE STRADE – SAN TERENZO

collegamento taxi: 25€ andata



9) CANARBINO – SAN LORENZO – ROCCHETTA

collegamento taxi: 25€ andata e 15€ / 20€ eventuali ritorni



10) MONTI SAN LORENZO – ROCCHETTA - LERICI

collegamento taxi: 15€ andata e 20€ eventuale ritorno



11) MONTEMARCELLO – LERICI

collegamento taxi: 25€ andata 15€ eventuale rientro da Tellaro



Ulteriori collegamenti escursionistici :

1) LERICI – PORTOVENERE: 60€ andata + 30€/h o 60€ ritorno

2) LERICI – SARZANA: 25€ andata + 30€/h o 25€ ritorno

3) LERICI – CAVE DI MARMO: 150€ con 2 ore di sosta



Per quanto riguarda invece il servizio ordinario, l'amministrazione ha fissato la tariffa in 2 euro a chilometro (che diventano 3 al chilometro in notturna, cioè dalle 22 alle 6, e nei festivi). Due euro aggiuntivi per il bagaglio, due e mezzo per l'animale di compagnia. Corsa minima 10 euro, e la sosta in servizio si paga 36 euro all'ora.