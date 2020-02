Giornata verde a Lerici, tutti insieme per pulire i sentieri della Rocchetta

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici organizza, in collaborazione con Lerici Bike – ASD Caprione Outdoor e l’Ambito territoriale caccia – Squadra 64, una “Giornata verde” dedicata alla pulizia dei sentieri della Rocchetta.

Appuntamento sabato 22 febbraio, alle ore 8:30, al parcheggio che si trova in Loc. Catene alla Serra, luogo di ritrovo dell’iniziativa. Da lì i partecipanti si muoveranno alla volta della Rocchetta, dove dare inizio all’attività di pulizia dei rifiuti abbandonati lungo i percorsi.

“Un appuntamento che vuole essere un invito ad adottare comportamenti più rispettosi dell’ambiente che ci circonda e, al tempo stesso, un contributo concreto per il nostro territorio – commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. Sarà l’occasione per dare un forte segnale collettivo e scoprire la bellezza della nostra rete sentieristica”. Tutti sono invitati a partecipare. Per info: 0187960301.



(foto: repertorio)