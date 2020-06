Ginnastica posturale over 65, partono i corsi a Lerici

Golfo dei Poeti - Partono a Lerici le lezioni di ginnastica posturale dedicate agli over 65.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Lerici in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica ProDanza, intende dare la possibilità di sperimentare i benefici dell'attività fisica correttamente praticata in tutte le fasce d'età.

I corsi si svolgeranno in tre lezioni settimanali della durata di un'ora, dal 29 giugno a fine agosto, sfruttando lo spazio della spiaggia della Venere Azzurra e del campo sportivo di Falconara.

Nello specifico: martedì e venerdì, dalle ore 8 alle 9, sulla spiaggia della Venere Azzurra (ritrovo sulla passeggiata, sopra la spiaggia libera attrezzata Marigola Beach) e il mercoledì, dalle ore 19 alle 20, al campo sportivo di Falconara.

“Un servizio importante che ha lo scopo di favorire la socialità e la corretta attività motoria, essenziale per il raggiungimento del benessere psicofisico, a tutte le età – commenta l’assessore alle Politiche sociali, Lisa Saisi – Dopo diversi mesi di inattività fisica è fondamentale offrire l’occasione di riprendere con il piede giusto, supportati da un professionista del settore”.

Il corso, gratuito, è rivolto ai residenti del comune di Lerici over 65.

Per evitare occasioni di contagio il corso sarà a numero chiuso per un massimo 10 utenti.

Per la frequenza è richiesto l’utilizzo di un tappetino o un telo mare.

Per iscriversi o avere informazioni contattare l’associazione ProDanza Asd attraverso il numero 3492653089.