Ginepraio cimiteri, la ricorrente Maris potrebbe essere esclusa dalla prossima gara

Golfo dei Poeti - Un vero ginepraio la questione dell'affidamento di custodia e servizi cimiteriali di Lerici. La gara tenutasi lo scorso anno, vinta dalla bergamasca Berlor, è stata infatti oggetto di ricorso da parte della Cooperativa Maris – arrivata quarta -, precedente affidatario. Tant'è che la gara è finita annullata in quanto prevedeva, oltre ai requisiti tecnici (di cui erano in possesso tutti i concorrenti), il discrimine dell'offerta economica migliore (circostanza che tuttavia, secondo diverse sentenze, è pienamente accettabile). Un annullamento arrivato a dicembre inoltrato. A gennaio il Comune si è trovato costretto a procedere con un affidamento temporaneo per garantire il servizio, optando per la Berlor, la quale comunque era uscita come vincitrice dalla gara. Ma ecco che dal Tar arriva la sospensiva, e l'affidamento alla società lombarda salta, e così scatta l'affidamento alla Maris. Ma rispetto alla sospensiva Palazzo civico fa ricorso. E vince, a causa dell'eccessivo numero di affidamenti precedentemente ottenuti da Maris. Il giudice inoltre promuove l'affidamento provvisorio e temporaneo a Berlor in quanto aveva proposto l'offerta migliore. E la gara? Andrà fatta, eccome. Quando? Dopo le elezioni, visto che il governo comunale potrebbe ad esempio decidere di scindere custodia dei camposanti e servizi cimiteriali. Dalla gara, come emerso in commissione consiliare, potrebbe essere esclusa Maris in quanto promotrice del ricorso. C'è anche un debito fuori bilancio da circa 9mila euro di spese legali e oneri, legato sentenza che ha annullato la gara. Una pratica che passerà al vaglio del consiglio comunale il prossimo 9 marzo.