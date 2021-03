Giardini, parco giochi, piazze: alle Grazie riqualificazione milionaria

Golfo dei Poeti - Tre lotti di lavori per un totale di oltre due milioni e mezzo di euro di intervento. Questo dice lo studio di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione della passeggiata a mare e dei giardini pubblici di Via Libertà, alle Grazie. Lo studio, realizzato dall'architetto Andrea Schiffini, è stato approvato in questi giorni dalla giunta comunale di Porto Venere, guidata dal sindaco Matteo Cozzani. Il primo lotto, il più leggero economicamente, riguarda la piazza dalla sede graziotta della Protezione civile: lo studio parla di 186mila euro complessivi. Il secondo lotto è invece dedicato alla riqualificazione di giardini pubblici, campo di calcio a cinque e parco giochi: peso economico totale, oltre un milione e 300mila euro. Mentre il terzo lotto, che sfiora il milione e 100mila euro, è relativo alla nuova piazza dell'area ex Valdettaro e della pineta. Nel recente passato, Palazzo civico ha avviato interventi di riqualificazione urbana della frazione delle Grazie, con il rifacimento dei marciapiedi di Via Roma e Via Libertà, avviando altresì la riqualificazione di un immobile in condizioni di degrado destinandolo alla sede della Protezione civile e dell'Antincendio boschivo, inaugurata lo scorso giugno. Adesso l'ok allo studio di fattibilità per riqualificare le aree pubbliche nel tratto di Via Libertà tra la piazza del momento e Piazza caduti.