Gatto intrappolato in casa disabitata, lo liberano i vigili

Golfo dei Poeti - È corsa dalla Polizia municipale perché quel gatto aveva proprio bisogno di aiuto. Ben legittimo infrangere il sacrosanto comandamento del restare a casa per aiutare un amico animale. Siamo a Tellaro e i protagonisti della vicenda sono Veronica e Gatto Alberto. “L'abbiamo soprannominato così perché è il nome con cui lo chiama mia figlia, ma sinceramente non ho nemmeno capito se sia un maschio”, spiega la residente tellarese. I fatti: il gatto in questione è uno spirito libero storicamente accudito dal paese. Ma una decina di giorni fa è sbucato davanti alla porta di casa di Veronica. Lei lo ha fatto entrare e lo ha nutrito. Per un paio di giorni ha soggiornato e mangiato sul terrazzino dell'abitazione. Poi però è sparito. “Mi è sembrato strano – racconta Veronica -. L'ho cercato per quattro giorni, finché ho sentito un miagolio in lontananza e ho capito che era rimasto chiuso dentro una casa disabitata. Così sono corsa a chiamare i vigili... forse avranno pensato che sono pazza, ma sono stati gentilissimi: si sono attivati subito e hanno rintracciato chi aveva le chiavi della casa in cui si era infilato Alberto, liberandolo. Il micio, una volta fuori, è immediatamente tornato a casa mia. Ha deciso che è anche casa sua. I vigili sono stati straordinari”. Una piacevole storia di paese in questi giorni difficili.



N.R.