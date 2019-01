Gasolio in mare a Lerici, da escludere sversamento in fognatura

Prosegue il monitoraggio da parte dell'Ufficio marittimo della Capitaneria.

Golfo dei Poeti - La Capitaneria di porto di Lerici continua a monitorare la situazione in Calata Mazzini dopo le segnalazioni di chiazze e odore di gasolio. Anche oggi pomeriggio i militari effettueranno un sopralluogo per valutare l'evolversi della situazione, già decisamente migliorata rispetto a sabato, quando le macchie erano evidenti e l'olezzo arrivava deciso al naso. La Capitaneria tende a collegare il fatto al 'lascito' di una barca, escludendo quindi uno sversamento in fognatura, anche per la distanza tra lo sbocco del Canale Carbognano – all'altezza di Piazza Garibaldi – e l'area interessata dal fenomeno, cioè dal Circolo velico Erix. Non è inoltre del tutto da escludere che, per il gioco delle correnti, l'inquinante sia arrivato da fuori porticciolo. Le macchie, più concentrate sabato, si sono disperse e diradate, cosa che ha di fatto reso impossibile un eventuale intervento con delle panne. La situazione al molo in ogni caso è tenuta sotto stretta osservazione dall'Ufficio marittimo, guidato dal comandante Apollonio.