Garibaldi tra carrello della spesa e bombola del gas, il Comitato insorge

Golfo dei Poeti - "La statua di Garibaldi è praticamente un deposito. Ombrelloni, cassetta di bottiglie, un carrello della spesa, una bombola del gas. E siamo nella piazza principale del borgo". Il Comitato di frazione di Lerici si attiva - con una foto fresca fresca dell'eroe dei due mondi 'assediato' da materiale vario - e chiede all'amministrazione comunale di intervenire. Non è la prima volta: il Comitato e i cittadini già in passato avevano chiesto più attenzione per il monumento, in particolare per il pericolo che scomparisse inghiottito dai dehors della piazza dedicata al condottiero. "Come sollecitato da tanti lericini, è l'ora di dare un fermo a questo scempio. E' una questione di rispetto nei confronti del paese", dicono dal Comitato. All'appello di unisce anche la Società marittima di mutuo soccorso, che a fine Ottocento contribuì alla realizzazione della scultura in virtù dei suoi valori risorgimentali.