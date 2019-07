Gara podistica e 'Tana', cambia la viabilità a Lerici

Golfo dei Poeti - Sport e folklore modificano la viabilità lericina. Venerdì 12 luglio, in occasione della manifestazione podistica di Sant'Erasmo, dalle ore 20.30 alle ore 23.00 ci sarà divieto di transito veicolare in: Via Biaggini, Via Mantegazza, Via XX Settembre, Via Vassale, Via Militare, Località Tre Strade, Via Pozzuolo, Via Falconara, Via Pianelloni, Via Bagnara, Via Garibaldi e Via Matteotti di San Terenzo; sarà in vigore senso unico alternato nel tratto stradale della SP 331, denominato Via Degli Scoglietti, tra la rotatoria di Bagnara e l'intersezione con la strada comunale Via Bagnara; inoltre dalle 18 a mezzanotte ci sarà divieto di sosta con rimozione coatta in Via Biaggini nel motopark di fronte all'Hotel Shelley. Sabato 13 luglio a San Terenzo, per la manifestaizone 'La Tana dei Turchi', dalle 19 a mezzanotte ci sarà divieto di transito in Via Garibaldi dalla rotatoria di Bagnara sino al lungomare santerenzino nonché dallo Stabilimento balneare Colombo fino al centro abitato; sarà altresì in vigore il divieto di sosta con rimozione, dalle 17 a mezzanotte, su tutto il lungomare, Via Matteotti e Via Mantegazza, fino a Villa Shelley.