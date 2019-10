Gara Sprint di Triathlon Memorial Paganini, come cambia la viabilità a Lerici

Golfo dei Poeti - Nel Comune di Lerici nella giornata di sabato 5 ottobre, in occasione della Gara Sprint di Triathlon Memorial Paganini, sarà sospesa temporaneamente la circolazione veicolare a partire dalle ore 14:30 fino alle ore 18:00 circa nei seguenti tratti di strada:



Via Roma, Via Biaggini, Via Matteotti di Lerici, Via Militare, Via Pozzuolo, Via dei Pianelloni, Loc. Bagnara Via Garibaldi, Via Matteotti di San Terenzo, Via Mantegazza, Via della Repubblica, Via Gerini e nel tratto di strada Barcola-Montemarcello compreso tra la rotatoria di Pugliola e il bivio Bellavista-Montemarcello.



Nel tratto di via degli Scoglietti interessato dalla gara sarà istituito un senso unico alternato, regolato dal personale della Polizia Locale.



Sarà disposto il divieto di sosta dalle ore 15:00 del 4 ottobre alle ore 24:00 del 5 ottobre nel parcheggio La Vallata, nel tratto rettilineo superiore e raccordo piscina; dalle ore 19:00 del 4 ottobre alle ore 24:00 del 5 ottobre in Piazza Ghidoni; dalle ore 12:00 del 4 ottobre alle ore 20:00 del 5 ottobre nel moto park Hotel Shelley e fronte Piazza Battisti nei tratti corrispondenti alla zona di divieto per mercato settimanale e moto park. Divieto di sosta in Via Roma dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del 5 ottobre nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con Via Gerini e il Bar Illice e nel tratto compreso tra il ristorante Il Cantiere e la pensilina ATC, lato mare.



Divieto di transito e sosta in Calata Mazzini, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 del 5 ottobre;



Si dispone inoltre lo spostamento dei Taxi di Lerici dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 5 ottobre in Loc. Vallata.