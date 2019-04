Galleria verso l'apertura, si ragiona sull'intitolazione

L'amministrazione comunale di Lerici potrebbe chiedere una rosa di papabili ai docenti dell'Unitre.

Golfo dei Poeti - È prevista a maggio l'inaugurazione del tunnel pedonale tra le vie Gerini e Cavour a Lerici, ricavato andando a liberare e riqualificare la vecchia galleria antiaerea. Il tempo stringe ed è quindi il caso di cominciare a interrogarsi sul nome che porterà una delle opere di maggior grido tra quelle intraprese dall'amministrazione Paoletti. Il tema, posto oggi in commissione consiliare dal primo cittadino, non mancherà di stimolare il sempre arzillo dibattito lericino, social e non.



“Ho pensato che potremmo rivolgerci all'Unitre, università della terza età guidata dalla prof. Eliana Bacchini, e ai suoi qualificati docenti per chiedere di formulare una rosa di nomi. Una volta sentite fonti autorevoli poi potremmo consultare anche al cittadinanza”, ha spiegato il primo cittadino. Dall'ex sindaco Fresco, ora esponente dell'opposizione, l'invito a dedicare al tema una commissione ad hoc “con l'auspicio di trovare un nome condiviso, sarebbe una bella cosa”. Il primo cittadino ha inoltre informato che è intenzione di Palazzo civico posizionare all'interno della galleria una lapide che ne ricordi la funzione originaria e una targa in ricordo di Guglielmo Gianella, lericino ora scomparso che per tanti anni ha perorato la causa della pedonalizzazione del tunnel.