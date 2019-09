Futuro e radici: "Demonizzato chi solleva dubbi su amministrazione, così si spacca comunità"

Golfo dei Poeti - Riceviamo dall'associazione culturale Futuro e Radici



Il Sindaco di Lerici dichiara alla stampa “La Dott.ssa Camaiora ha rotto gli indugi e dalla cattedra di Preside è decisamente scesa nell'agone della politica. Certo non la politica con la P maiuscola, come si suole definire il lavoro di chi si mette a disposizione della comunità, ma una triste caduta di stile da parte di chi dovrebbe interpretare con sobrietà un ruolo prezioso per tutti noi e per i nostri scolari e studenti.”

La Dott.ssa Camaiora è “colpevole” di aver redatto una circolare di convocazione del Collegio Docenti, in cui evidenzia le difficoltà di definire una sede idonea all’incontro a causa dei lavori ancora in corso, la individua nel Palazzetto dello Sport ed invita ad indossare idonee calzature.

Circolare interna, non certo “a mezzo stampa” come afferma il Sindaco.

Certo, che qualche insegnante, a seguito della preoccupazione per lavori ancora in corso nell’imminenza dell’inizio delle lezioni, decida di renderla pubblica ci sembra normale.



Noi crediamo che la Dott.ssa faccia si politica, ma con la P maiuscola, in quanto si occupa e preoccupa della polis, la sua comunità, tanto importante quanto fragile sulla base dei numeri.

Una comunità che avrebbe bisogno di grande rispetto e sinergia tra le parti proprio per mettere in sicurezza l’esistenza stessa dell’Istituto Comprensivo lericino, che non può permettersi di perdere neppure uno studente per continuare ad esistere in autonomia.

Come scrivevamo a fine giugno, l’urgenza dei lavori dimostra ampiamente una completa mancanza di pianificazione, di progettualità e di visione ampia. Se i lavori erano urgenti come sostiene l’Amministrazione si sarebbe dovuto pianificare e programmare fin da quattro anni fa. I soldi c’erano, visto che l’attuale Amministrazione ha goduto dell’allentamento del patto di stabilità ed ha incassato tre milioni di euro dall’uscita da Acam.



La demonizzazione e l’intimidazione di chiunque sollevi dubbi e perplessità sull’azione amministrativa ha francamente stancato e non porta a nulla di buono se non spaccare ulteriormente una comunità.

Nel caso della scuola è poi veramente da irresponsabili.

Occorrono il massimo coinvolgimento e condivisione possibile tra Amministrazione e Dirigenza scolastica sugli interventi, sui tempi e sulle modalità.

Il rischio che vi siano famiglie che, a seguito dell’approssimazione e della inadeguatezza delle scelte, decidano di iscrivere i figli fuori Comune è troppo alto e con esso la perdita di autonomia del nostro Istituto Comprensivo, eventualità da evitare assolutamente.