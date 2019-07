Forbes: "Nove motivi per visitare Porto Venere"

Golfo dei Poeti - Nel bel mezzo di questa strana e per certi versi indecifrabile stagione turistica sulle pagine del sito della rivista Forbes è apparso un articolo che promuove a pieni voti Porto Venere, mettendola in relazione con le vicine Cinque Terre.

"Nove motivi per visitare la splendida "sesta città" delle Cinque Terre, Porto Venere", questo il titolo con il quale è stato pubblicato nella sezione "Lifestyle" l'articolo della giornalista Catherine Sabino.



Al borgo si riconoscono le stesse attrattive presenti a Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, "splendide località balneari, coste e sentieri straordinariamente scenografici, e cucina rustica ligure" e in più si sottolinea come tutto questo sia godibile senza "gran parte della confusione turistica" presente invece alle Cinque Terre.

L'affollamento dei cinque borghi, dunque, è un concetto ben presente nel mondo dell'informazione statunitense. E quasi certamente è uno dei motivi del calo delle presenze turistiche che da più parti viene lamentato nelle ultime settimane.



Ed ecco, di seguito, quali sono i nove motivi che secondo la rivista di economia e finanza rendono la sesta terra una meta da visitare:



1. Portovenere è più di un semplice villaggio di pescatori.



2. La città è stratificata di storia, ma non ne è sopraffatta.



3. È possibile ammirare le suggestive visioni che hanno affascinato la rockstar letteraria del 19esimo secolo, Lord Byron.



4. C'è un vicino arcipelago da esplorare via mare.



5. Portovenere ha l'hotel a cinque stelle più vicino alle Cinque Terre.



6. Puoi soggiornare nel cuore del centro storico di Portovenere, ma goderti i comfort moderni.



7. Assapora l'esclusiva cucina ligure di Portovenere.



8. È un paradiso per gli escursionisti.



9. E, naturalmente, Portovenere ha un'ottima posizione.