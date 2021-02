Fodo, Comune pronto a liquidare i 172mila euro alla proprietà

Golfo dei Poeti - L'acquisizione di Villa Volpara - vulgo il Fodo -, dimora storica che ospitò una nota tipografia partigiana, è nell'agenda dell'amministrazione Paoletti sin dal primo mandato. Una pratica non semplice, incamerare l'immobile situato in località Monti Branzi, che il governo comunale lericino negli scorsi anni ha cercato di portare a termine anche chiedendo il supporto della Presidenza della Repubblica. La vicenda trova ora ufficialmente sbocco: l'ente ha pubblicato la determina con cui si stabilisce di impegnare per l'acquisto del bene 172mila euro - valori indicato da recente perizia dell'Agenzia delle entrate -, liquidando la somma, in occasione della sottoscrizione dell'atto di acquisto, alla dott.ssa Marina Salamon, proprietaria della villa seicentesca. Il Comune, nel medesimo atto, stabilisce altresì l'impegno di 15.500 euro di tasse inerenti l'acquisto del compendio. Obbiettivo dell'amministrazione comunale lericina è recuperare e restaurare la dimora e, condividendo un percorso con la locale Anpi, farne una struttura museali che ravvivi i valori costituzionali e della lotta di Liberazione.