Fisico e testa, prove da combattenti nella casa degli incursori

Golfo dei Poeti - Un evento che mescola sport e addestramento militare, il “non plus ultra delle manifestazioni sportive del settore”, come spiegano i promotori. Si tratta di Black Caiman Operation, in programma all'interno e nella zona Comsubin, la base di incursori e palombari della Marina militare, al Varignano. Un evento per la realizzazione del quale il soggetto organizzatore, Original Gram, “collaborerà nuovamente fianco a fianco con l'eccellenza mondiale delle Forze Speciali e degli Operatori Subacquei - gli Incursori ed i Palombari del Comsubin, il Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare Italiana”, come si legge nella pagina ufficiale della manifestazione. Gli organizzatori di Original Gram mettono in primo piano, rivolgendosi ai potenziali partecipanti. “la possibilità di confrontarti con avversari che non incontreresti in nessun altro luogo se non in questo. Coloro con i quali vengono ad addestrarsi i Navy seal americani e gli operatori delle Forze speciali degli altri Paesi. Coloro che sono ricordati nei libri di storia come gli autori di alcune delle più eroiche imprese durante la guerra. Coloro che operano oggigiorno praticamente in ogni angolo del mondo: ora si rivolgono a te, invitandoti a casa loro, per testare le tue capacità in questa irripetibile occasione e per sfidarti sportivamente”. In programma una gara military style, con due possibili percorsi, aperta a uomini e donne, con opzione competitiva (75 euro) e non competitiva (50 euro, questa aperta anche ai minorenni, con almeno 16 anni). Per questo evento, l'associazione Original Gram ha ricevuto il patrocinio del Comune della Spezia, il cui logo apparirà sul materiale promozionale.



Sempre il 18 aprile, nelle ore successive all'iniziativa sopra descritta, se ne terrà un'altra, organizzata dal Team Bladerz. Una manifestazione che utilizzerà “come scenario l'area in cui gli operatori della Marina Militare si addestrano, progettando una serie di prove ispirate alle Operazioni condotte da Incursori e Palombari del Comsubin e al loro duro addestramento, senza dimenticare le prove psico-fisiche ormai leggendarie e caratteristiche di Italian Blade”, spiegano dal sodalizio sulla pagina dell'evento, denominato Gladius 002: XIII Lama. “Perché il gladio rappresenta l’arma bianca per eccellenza legata alla simbologia militare, fin dai tempi dell'esercito romano”, e XIII Lama “perché è il tredicesimo evento organizzato dallo staff di Italian blade”. Porte aperte a un massimo di 50 partecipanti. Sul tavolo prove di resistenza fisica e mentale, attività di problem solving, prove di sopravvivenza, team building. Ma dettagli e lunghezza della sfida (iscrizione al costo di 109 euro) sono riservatissimi. “Nessuna competizione, nessuna rivalità. Tutti insieme per cercare di portare a termine la missione, come una vera e propria unità combattente”, si legge ancora nella pagina di questa “speciale manifestazione sportiva, l’unico appuntamento in Italia che è stato capace di raggruppare enti di elite nelle loro specialità, come: Italian blade asd, Original Gram asd, Ocr Heroes e il Comsubin della Marina Militare Italiana”.