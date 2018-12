Fiascherino, al via a gennaio i lavori sullo stradello 'del russo'

Una volta fatto il muro la Queen's Park cederà un terreno al Comune per realizzare un nuovo percorso.

Golfo dei Poeti - Entra nel vivo a Fiascherino la vicenda del 'sentiero del russo'. Protagonisti della pratica sono la società immobiliare Queen's Park di Milano, facente capo al russo Alexander Knaster, e il Comune di Lerici, legati da una convenzione incentrata su una permuta: l'attuale percorso pedonale di proprietà comunale che collega la strada provinciale alla spiaggia di Fiascherino bunker va alla Queen's Park, mentre quest'ultima cede al patrimonio comunale un terreno necessario all'allestimento del nuovo stradello. La cornice del tutto è il progetto di restauro e risanamento conservativo del complesso di Villa Bianca.



Il prossimo 7 gennaio la ditta Sofico, per conto di Knaster e della Queen's Park, darà il via alla costruzione del muro (che avrà anche un importante funzione di sostegno delle terre) che andrà a delimitare lo spazio per il nuovo stradello comunale. Il comune di Lerici, dopo aver acquisito al proprio patrimonio l’area per il nuovo stradello (acquisizione che sarà possibile a muro costruito), potrà dare inizio all’iter per il bando di gara per la costruzione del percorso, il cui progetto è stato redatto dall'ingegner Graziano Testa, che si è occupato altresì del progetto del muro assieme al collega romano Fabrizio Magnaghi.



La convenzione prevede altresì, su terreno adiacente alla strada provinciale di proprietà della Queen's Park, la costruzione di un marciapiede e di uno spazio per la sosta dei mezzi di pubblico soccorso.