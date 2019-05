Fezzano contro il taglio dei pini. I residenti scrivono alla Soprintendenza

La missiva è indirizzata anche al sindaco Matteo Cozzani: "Non comprendiamo la necessità di proseguire con altrettanta solerzia su aree che presentano condizioni diverse e senza apparenti problemi”.

Golfo dei Poeti - “Siamo allarmati dal procedere dell’abbattimento, praticamente a tabula rasa, che riguarderà l’intera pineta”. E’ uno stralcio della lettera scritta da un gruppo di residenti del Fezzano indirizzata al sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani e al Soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona.



Per i cittadini è una situazione “allarmante” e chiedono senza troppi giri di parole che venga immediatamente sospeso il taglio. “Abbiamo assistito al taglio dei pini intorno al campo sportivo del Fezzano eseguiti “in emergenza" - proseguono nella lettera -. Preso atto dell’eliminazione dello stato di pericolosità legato alla viabilità, non comprendiamo la necessità di proseguire con altrettanta solerzia su aree che presentano condizioni diverse e senza apparenti problemi”.

“Ritenendo un valore ambientale, paesaggistico, di salute e benessere la presenza di un polmone verde tra la strada provinciale per Porto Venere ed il paese del Fezzano - concludono -, chiediamo la sospensione immediata degli abbattimenti al fine di individuare le più idonee misure di cura e salvaguardia per il mantenimento della pregevole alberatura esistente”.