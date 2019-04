Golfo dei Poeti - Festa con la borgata marinara del San Terenzo per il 1° maggio. Al parco di Falconara torna l'appuntamento dalle 12.30 con il pranzo e la cena a base di sgabei, fave, formaggio, salumi. Si tratta di un'occasione per sostenere la borgata e per festeggiare in maniera classica la festa dei lavoratori. In caso di maltempo le attività saranno spostate nei locali dell'ex cinema Giardino.