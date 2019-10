Fattore famiglia, a Lerici mensa gratis per 127 alunni

Golfo dei Poeti - Seconda mandata per il 'Fattore famiglia' a Lerici, strumento lanciato in occasione dell'anno scolastico 2018/19. Gli esiti di quest'anno hanno dato 127 esenzioni totali dal pagamento della mensa scolastica su 135 richiedenti totali, così ripartiti: 5 nido, 4 sezioni primavera, 41 materna, 57 elementari, 20 medie. I restanti 8 avranno riduzioni. Per quanto concerne la quota fissa (non riguardante la refezione) di nido e primavera, ci sono rispettivamente 1 esenzione e 8 riduzioni e 2 riduzioni. Capitolo trasporto scolastico: 49 richiedenti, 49 esenzioni. Soddisfatto il consigliere delegato alla famiglia Marco Muro, che però auspica una maggiore partecipazione al 'Fattore': “La popolazione scolastica è di 709 unità, hanno partecipato in 135. Il numero di esenzioni e riduzioni potrebbe aumentare. Potrebbero ottenere sgravi anche coloro che hanno un Isee medio. Ricordo che il fattore famiglia dà un'esenzione per chi ha Isee fino a 15mila euro e tariffe 'personalizzate' fino ai 30mila”, spiega il consigliere di maggioranza.



