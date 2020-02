Farmaci urgenti di notte? Ci pensa la Pubblica assistenza

Golfo dei Poeti - Bisogno urgente di farmaci nel cuore della notte? Nessun problema, ci pensa la Pubblica assistenza. Questo il progetto che bolle in pentola a Lerici. A darne notizia ieri sera, nel corso di un'assemblea pubblica tenutasi a Pozzuolo, è stato il dottor Paolo Ghigliazza, tra i promotori dell'iniziativa, titolare della nota farmacia del lungomare di San Terenzo. “Stiamo mettendo a punto quest'idea – ha spiegato -, rivolta in particolare alle persone anziane e sole che di notte abbiano bisogno di farmaci. Sarà sufficiente chiamare la Pubblica assistenza di Lerici, che si recherà da chi ha telefonato per prendere le ricette, o comunque per sentire di quali medicine ci sia necessità, ritirando anche i soldi necessari per il prodotto. I militi andranno quindi ad acquistare l'occorrente alla farmacia di turno, facendo riferimento probabilmente a Spezia e Sarzana. Il servizio potrebbe essere svolto anche di giorno a favore di chi vive da solo”. A chi vorrà usufruire della novità potrebbe essere chiesto simbolicamente di associarsi alla Pubblica assistenza per sostenere i sodalizio. La consegna a domicilio sarà svolta utilizzando un apecar. Potrebbe essere quella di Marco Delussu, commerciante e milite Pa recentemente e prematuramente scomparso, visto che dalla famiglia ci sarebbe la disponibilità a donarla alla Pa. Poi basterà una bella passata di bianco e il mezzo sarà pronto. Il dottor Ghigliazza ha altresì ricordato l'iniziativa del Barattolo dell'emergenza, ideata dal Lions a tutela della salute degli anziani che vivono soli.



“In collaborazione con la Pubblica assistenza – ha aggiunto il sindaco Leonardo Paoletti – stiamo immaginando una serie di servizi domiciliari per gli anziani che l'amministrazione è pronta a sostenere. Servizi che potrebbero rientrare nel ragionamento per la costituzione di una cooperativa di comunità partito in questi mesi e finalizzato a dare quelle risposte che né l'ente pubblico né il privato sono in grado di garantire”. La costituenda cooperativa potrebbe avvalersi, sia per le lavorazione agricole, sia per fini turistici, delle cremagliere che Palazzo civico ha intenzione di installare nell'ambito Serra-Tellaro. “I relativi progetti ci sono stati consegnati proprio oggi dal geometra Corso, il professionista che si è occupato delle cremagliere nel Parco delle Cinque Terre”, ha concluso il primo cittadino.