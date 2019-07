Fango e disagi, il Comitato di frazione interviene sui lavori del Carbognano

Golfo dei Poeti - Proseguono a Lerici in località Carbognano, primissime alture a ridosso del borgo, i lavori per la regimazine e l'adeguamento della portata del canale omonimo. Ed è proprio a causa del cantiere che un paio di giorni fa al molo, al principio di Calata Mazzini, proprio dove sbocca il Carbognano, l'acqua ha assunto una colorazione marroncina che non ha mancato di destare la preoccupazione di alcuni. Non è mancato chi ha pensato a uno sversamento fognario. Ma il sindaco Leonardo Paoletti è intervenuto spiegando che si trattava di “materiale fangoso” relativo, appunto, al cantiere, precisando: “Nulla di pericoloso, unicamente terra”.



Sulla situazione del Carbognano oggi, con un post su Facebook, è intervenuto anche il Comitato di frazione di Lerici, segnalando una serie di disagi legati ai lavori, “in gran parte di privati”, come sottolineato dal sodalizio. “Si tranciano tubi dell'acqua, si tranciano le linee telefoniche e la fibra, ieri sera c'è stato un intervento dei vigili del fuoco per fuga di gas derivante da questi problemi, c'è il rischio di tranciare cavi aerei (tutto in zona Via Vecchia/Carbognano)”, e ancora, sempre imputati al cantiere, “parcheggi problematici in tutta la zona di San Bernardino e limitrofe, Via Vecchia parzialmente interdetta al traffico, turisti che, dal parcheggio a silos, vagano tra lavori e zone vietate. Si segnalano questi disagi perché i cittadini sono esasperati, non per criticare a prescindere”.