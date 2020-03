False residenze, ultimatum da Lerici: "Colpiremo tutti"

Golfo dei Poeti - Stamattina il consiglio comunale di Lerici si è aperto parlando - impossibile fare diversamente - della preoccupante situazione del coronavirus. In particolare il sindaco Leonardo Paoletti ha illustrato i contenuti dell'ordinanza che avrebbe firmato un paio d'ore più tardi, studiata per arginare ulteriormente la diffusione del contagio. Ma si è naturalmente parlato anche di altro. Tema di giornata il bilancio dei previsione, pratica principe dell'azione amministrativa nell'ambito della quale - trattando di tributi - l'assessore Aldo Sammartano ha imbastito una riflessione su una grana storica del territorio: le prime case fittizie, ovvero quelle abitazioni dichiarate come prima casa, senza esserlo, per eludere il pagamento dell'Imu (la cui aliquota lericina in questi anni è scesa dal 10.6 al 10.5).



“Prosegue la ricerca di immobili che non possono essere considerati abitazione principale. Fino ad oggi – ha spiegato l'ingegnere – sono stati emessi 220 avvisi di accertamento. I ricorsi sono stati un numero molto basso e il Comune ha vinto tutti quelli a cui è stato chiamato a resistere. Se qualcuno pensa di poter giocare sulle residenze per un discorso di imposte dico: la storia è finita. Colpiremo tutti. Si è ormai formata una giurisprudenza costante. Una coppia che vive tra Lerici e Spezia deve farsene una ragione, come una coppia che vive tra Milano e Lerici, tra Codogno e Lerici”. Fari puntati quindi contro “quei cittadini che hanno pensato bene di poter rappresentare in maniera elusiva la loro residenzialità”. Cittadini che, ha osservato Sammartano, “devono darsi una residenza che coincida con il domicilio abituale. Altrimenti questo avverrà nei prossimi mesi ed anni con tutte le conseguenze che derivano quando un accertamento è fatto dal Comune”. Una sorta di ultimatum che l'assessore, come affermato, ha volentieri affidato alla diretta streaming della massima assemblea civica.