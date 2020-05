Estate e Covid-19: "Ecco Venere e Fiascherino svuotate per un terzo"

Golfo dei Poeti - Un metro tra le persona, uno e mezzo tra lettini e sdraio, 10 metri quadrati per ogni ombrellone, area all'interno della quale ricadono lettini e tavolino. Queste le linee guida per le spiagge uscite dall'intesa di ieri tra Governo e Regioni. Spiagge che Roma intende riaprire dal 29 maggio, ma con la possibilità delle amministrazioni regionali di anticipare il via. Tanti si chiedono come fare a ripartire nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni. A domandarselo, anche lo studio di progettazione spezzino Cam urban studio, dei geometri Massimo Carnovale, Cesare Villa ed Alessio Tesconi, che con la collaborazione dell’architetto Gherardo Parentini, ha provato ad immaginare – prendendo come 'cavie' le spiagge lericine della Venere Azzurra (foto) e di Fiascherino - il nuovo layout delle nostre spiagge attrezzate e sulla base dei nuovi orientamenti anti contagio. Le spiagge oggetto del restyling 'forzato' “hanno evidenziato una diminuzione della capienza pari a circa un terzo dovuta non solo al distanziamento tra ombrelloni ma soprattutto dall’incidenza dei relativi percorsi per accedervi”, spiegano i professionisti. I quali hanno delineato postazioni ombrellone di 10 metri quadrati d'area, come detta il già menzionato documento vergato ieri dopo l'incontro tra Governo e Conferenza delle Regioni.



“Il tema dell’affollamento delle spiagge – osservano da Cam urban studio - sarà l’aspetto più difficile da affrontare e soprattutto da standardizzare in relazione alla sua sostenibilità ambientale. Alcuni interessanti studi internazionali effettuati su spiagge del Mediterraneo hanno proposto l’introduzione di un indice di affollamento, espresso in termini di numero di persone per metro quadro di arenile, variabile tra 6 e 25 persone ogni 100 metri quadrati. Uno spazio adeguato, comprese le superfici di transito, è stato stimato dall’Ispra in 6 metri quadri a persona nell'ambito di uno studio condotto sulla spiaggia de La Pelosa a Stintino, in provincia di Sassari. Tale studio è stato, ad esempio, il punto di partenza che ha portato le Istituzioni locali, già prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria, a proporre una modifica del regolamento di accesso alla spiaggia contingentandone gli ingressi fino ad un numero massimo di 1.500 persone. È evidente che non è possibile definire un indicatore unico e standard da applicarsi su tutti i litorali italiani, ma certamente è possibile definire la ratio della metodologia che dovrà determinare il numero di accoglienza ottimale per garantire l’applicazione delle misure specifiche organizzative, di prevenzione e di protezione”.



E quindi, come muoversi? Secondo il team di professionisti spezzini “sarebbe opportuna l’adozione da parte delle autorità locali di specifici piani che permettano di prevenire l’affollamento delle spiagge, anche tramite l’utilizzo di tecnologie innovative, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali e del mondo produttivo. Ad esempio, per assicurare il corretto distanziamento sulle spiagge nella fase post-emergenza Covid-19, l’Enea ha brevettato dei distanziatori ecosostenibili da posizionare fra gli ombrelloni, e altre soluzioni tecniche sono allo studio”. E si è già andati oltre le 'gabbie' di plexiglass le cui immagini – tra i futuristico e il saunistico – hanno cominciato a imperversare già oltre un mese fa.



“Oltre alle prime ipotesi circolate sul web – continuano da Cam - trovano riscontro soluzioni che utilizzano anch’esse materiali ecosostenibili in grado di ridurre l’impatto complessivo sull’ambiente e che ne consentano una migliore ventilazione. Si tratta di paratie modulari frangisole costituite da una struttura perimetrale in legno completata con due differenti tipologie di tendaggi in tessuto resistente ai raggi ultravioletti, waterproof, facilmente sanificabile. Ovviamente, in entrambi i casi, trattandosi di costi aggiuntivi è fondamentale che Stato e Regioni si adoperino concedendo liquidità al fine di consentire agli operatori balneari la sopravvivenza, evitando ulteriori rincari che ricadrebbero sull’intero indotto turistico”.