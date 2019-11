Esposto alla Procura: "Il canale Ria rischia l'esondazione"

Golfo dei Poeti - Ad oltre 13 mesi dalla segnalazione, dalla quale è scaturita la relativa interrogazione del gruppo consigliare Porto Venere Bene Comune relativa alla tombinatura ostruita del canale Ria, passante sotto le scuole medie delle Grazie, non è stato ancora realizzato alcun intervento di pulizia. A far presente, ancora una volta, la situazione sono i consiglieri comunali Francesca Sacconi e Fabio Carassale che hanno confezionato un esposto ufficiale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia a proposito dell'elevato rischio idraulico del sito in questione: "Le costanti allerte meteorologiche che vedono coinvolto in questo periodo il nostro territorio, ci hanno portato, in data 23 ottobre ad inoltrare una segnalazione alla Procura della Repubblica per verificare se esistano responsabilità relativamente alla mancata manutenzione che nel tempo ha portato al quasi completo intasamento della tombinatura, e relativamente al mancato intervento di polizia idraulica in riferimento ai restringimenti della sezione dovuti alla presenza di sottoservizi".



Continuano i consiglieri: "Purtroppo, amara considerazione, il dibattito sempre più assente all'interno del consiglio comunale e la superficialità di come vengono affrontati certi temi, importanti per la vita della nostra comunità, ci ha portato ad intraprendere anche la via "giudiziaria", dopo i numerosi solleciti lanciati tramite stampa locale e social. La recente allerta arancione ha suscitato nuova apprensione fra i cittadini che fra l'altro hanno ricevuto l'informazione della stessa nottetempo (oltre le 23.30), per un incomprensibile ritardo a livello regionale sulla previsione meteo; ritardo che ha creato notevoli disagi logistici a seguito dell'obbligatoria chiusura dei plessi scolastici per la giornata odierna. Siamo venuti a conoscenza che Regione Liguria ha stanziato da oltre tre mesi (DGR n° 690 del 2/8/2019) l'importo di 103.000 € destinato all'intervento di pulizia della tombinatura (con intervento da effettuarsi e concludersi entro l'anno 2019), pur sapendo che anche questo intervento non risolverà definitivamente la problematica, riteniamo però che occorra procedere in urgenza senza ulteriori ritardi, in modo da evitare il ripetersi di ulteriori situazioni di pericolo in caso di nuove allerte meteo.