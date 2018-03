Entro fine aprile sarà attivo l'acquedotto per fornire la Palmaria

Golfo dei Poeti - Sarà pronto ed attivo entro aprile 2018 l’acquedotto che fornirà la popolazione e le abitazioni dell’Isola Palmaria. Fino ad oggi l’approvvigionamento idrico dei circa 20 residenti dell’isola di fronte a Porto Venere, come anche dei turisti, era assicurato dalla Marina militare mediante navi cisterna, con l’incognita però delle condizioni meteo-marine.

Il collegamento della tubatura con la terraferma garantirà l’autonomia idrica dell’isola, che vede un notevole incremento di fruitori durante i mesi estivi per la presenza di turisti e l’apertura degli stabilimenti balneari.

“La riqualificazione dell’acquedotto – spiega l’assessore all’Urbanistica, Marco Scajola, firmatario per Regione Liguria dell’Accordo attuativo del protocollo d’intesa per la valorizzazione dell’isola – è un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione di un sito unico e di grandissimo pregio della nostra regione, non solo dal punto di vista turistico ma anche per la vita quotidiana di chi vive e lavora alla Palmaria”.